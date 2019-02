(ANSA) – ROMA, 1 FEB – “Bullismo Vs Cyberbullismo. lo sport come attività di prevenzione”. E’ il titolo del convegno dedicato alla lotta al fenomeno con la presenza del gotha dello sport italiano in programma a Palazzo Madama giovedì 7 febbraio. Accompagnati dal presidente del Coni Giovanni Malagò, saranno presenti i campioni olimpici Roberto Cammarelle (pugilato) Margherita Granbassi (scherma), Carlo Molfetta (taekwondo), Giulia Quintavalle (judo), la vice presidente Coni Alessandra Sensini (vela) e Davide Benetello (karate), Kelum Asanka Perera (cricket) e Raffaella Masciadri (basket), rispettivamente vice e presidente del Comitato Direttivo della Commissione nazionale atleti Coni. Presenti anche il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario al ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Salvatore Giuliano. Verrà firmato da Malagò e dalla presidente dell’Osservatorio nazionale bullismo e doping, Parisi, un protocollo di intesa.