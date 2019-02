(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Il giudice sportivo della Lega di Serie A, Alessandro Zampone, in relazione alle partite valide per i quarti di finale della Coppa Italia, disputate fra martedì e ieri, ha inflitto al Milan un’ammenda di 20 mila euro per avere “i suoi sostenitori, prima dell’inizio della partita”, contro il Napoli e “durante la stessa, precisamente al 9′ e al 48′ del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale”. Multata anche l’Atalanta, ma di 5 mila euro, per avere “i suoi sostenitori, prima dell’inizio della partita”, contro la Juventus “lanciato un fumogeno sul terreno di gioco e uno nel recinto di gioco”. La sanzione “è stata attenuata per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”.