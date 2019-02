(ANSA) – TORINO, 1 FEB – Juan Cuadrado non sarà tra i protagonisti della seconda fase di Champions League. L’attaccante colombiano, infortunatosi il 12 dicembre 2018 nella partita contro lo Young Boys, e operato per una lesione al menisco esterno con contemporanea frattura alla cartilagine, non è stato inserito nell’elenco dei giocatori che prenderanno parte alla fase ad eliminazione diretta, che per la Juventus inizierà il 20 febbraio con la sfida a Madrid contro l’Atletico. Fanno parte dell’elenco consegnato dal club alla Uefa il neoacquisto Martin Caceres e l’esterno Leonardo Spinazzola, escluso dalla lista nella fase a gironi.