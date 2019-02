(ANSA)-ROMA,1 FEB-Villorba Corse raddoppia i piani endurance nel mondo delle competizioni ACO Le Mans e lancia un nuovo programma racing per la stagione 2019. Dopo l’approdo nel Mondiale Endurance (FIA WEC) al fianco del progetto Cetilar Racing sulla Dallara LMP2, la realtà veneta diretta da Raimondo Amadio dà il via a un nuovo progetto di lungo respiro denominato ACE1 Villorba Corse. Il programma nasce dalla nuova partnership con il team ACE1 fondato da Yuki Harata e anche in questo caso partirà dalla partecipazione alla European Le Mans Series nella classe LMP3. Driver giapponese classe 1993 con un passato di livello nello sci internazionale in libera e superG, lo stesso Harata è uno dei piloti dell’equipaggio che sarà schierato al volante del prototipo Ligier JS P3 motorizzato Nissan. Al suo fianco, anche nelle vesti di coach driver, ci sarà Alessandro Bressan, pilota trevigiano classe 1986 che vanta una lunga e vincente gavetta in kart e che si è poi costruito la carriera di pilota e istruttore negli Usa