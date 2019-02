(ANSA) – WASHINGTON, 1 FEB – Tutte le opzioni sono sul tavolo per il Venezuela: lo ha detto Donald Trump parlando con i cronisti alla Casa Bianca che gli chiedevano se intende impegnare militarmente gli Usa in caso di necessita’. “Non voglio dirlo, ma e’ sempre una opzione. Tutto e’ un’opzione. Non tolgo dal tavolo nessuna opzione”, ha detto.