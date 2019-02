GENOVA. – L’esame è di quelli tosti per la Sampdoria, una tappa importante nella corsa verso l’Europa. Il tecnico Marco Giampaolo sa benissimo che quello di domani col Napoli è un match difficilissimo: “In casa hanno uno score davvero importante, stiamo parlando di una formazione con tasso di qualità tecnica straordinario ma noi cercheremo di fronteggiarli con i nostri punti di forza”.

Poi un applauso al lavoro di Carlo Ancelotti: “Per un allenatore è molto complesso destrutturare una squadra da quello che faceva prima. Solo un allenatore come Ancelotti poteva riuscirci, con la sua bravura e la sua esperienza, in così poco tempo”.

Ai genovesi mancano diversi giocatori tra cui Praet (squalificato) e gli infortunati Sala, Barreto e Caprari. Torna però Ramirez che ha scontato il turno di squalifica: a centrocampo al posto del belga toccherà a Jankto. L’ex Gabbiadini partirà dalla panchina: al fianco di Defrel ci sarà Quagliarella che torna nella sua Napoli e cerca un gol per una doppia festa. Staccare Batistuta e segnare per la dodicesima gara consecutiva e poi celebrare il ritorno in maglia azzurra che mancava dal 2015.

Infatti è stato convocato dal ct azzurro Roberto Mancini per lo stage azzurro in programma lunedì 4 e martedì 5 febbraio a Coverciano. 36anni compiuti ieri, è capocannoniere del campionato con 16 gol e a Napoli, dove ha giocato dal 2009 al 2010, può battere il record di Batistuta: “Quagliarella? Preferirebbe una vittoria della Sampdoria, piuttosto che un record personale” spiega Giampaolo, che aggiunge: “Se io fossi un suo compagno lotterei per fargli stabilire questo traguardo straordinario. Significherebbe entrare nella storia insieme a lui”.

Il tecnico saluta l’arrivo di Marco Sau dal Cagliari (“È’ un calciatore che si può ben contestualizzare nel nostro gioco”) e poi ammette: “Sono contento che il mercato si sia chiuso: è stata una settimana di rotture di scatole”.