MADRID – Anche i venezuelani residenti in Spagna parteciperanno alla giornata di protesta a sostegno dell’iniziativa dell’Unione Europea che considera ormai le elezioni presidenziali l’unica soluzione alla crisi politica e istituzionale del Paese

Nei giorni scorsi, con la leadership di Spagna, Germania, Francia e Gran Bretagna hanno dato un ultimatum al governo del presidente Maduro: otto giorni per indire elezioni presidenziali o riconoscimento diJuan Guaidò, già proclamato presidente ad interim dal Parlamento. Con piccole sfumature, praticamente tutti i paesi dell’Europa hanno fatto suo l’ultimatum, ad eccezione dell’Italia. La posizione del Belpaese, non ha sorpreso più di tanto in quanto anche la diplomazia riflette le due anime che convivono in conflitto permanente nel governo: la Lega e il Movimento 5 Stelle.

L’appuntamento per la protesta dei venezuelani residente in Spagna – tanti, tantissimi, è alla Puerta del Sol, alle ore 19.

Un nutrito numero di italo-venezuelani, emigrati in Spagna a causa della crisi istituzionale, politica ed economica che vive il Venezuela, ha annunciato che protesteranno contro l’atteggiamento assunto dal governo Conte che, assicurano, non è solo prodotto delle divisioni interne ma anche dell’ignoranza dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle che non conoscono la realtà del Venezuela.

Redazione Madrid