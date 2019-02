MADRID – Sarebbe “precipitato dal tetto dell’aeroporto”. Questo, almeno, è quanto è stato comunicato dalle autorità alla famiglia di Michele Romano, 26 anni di Isola Liri. Il giovane sarebbe arrivato in Spagna appena una settimana fa, sabato scorso a esser precisi, per cercare lavoro. E’ stato trovato morto all’aeroporto di Barcellona.

La famiglia, ora, attende i risultati dell’autopsia. Si spera che questa possa fare luce su una morta inattesa. Gli inquirenti indagano pur non avendo ancora una pista. Ogni ipotesi, al momento, è al vaglio delle autorità. La caduta di Romano potrebbe essere stata provocata, o semplicemente un incidente. Forse, causata da un improvviso malore.

Romano, ex studente dell’Ipsia, si recava spesso in Spagna. Questa volta, però, era deciso a restarvi. Voleva trovare un lavoro come pizzaiolo.

“Sono a Barcellona, sto bene. Ora sono in aeroporto”. E’ stata l’ultima conversazione con la famiglia, appena arrivato a Barcellona. Quindi il silenzio, fino alla comunicazione della morte avvenuta, stando alle prime indagini, la mattina attorno alle 6,30 di mercoledì.

Tante le domande alle quali le indagini dovranno dare una risposta. Michele si trovava ancora in aeroporto da sabato o ci era ritornato? E perché? Voleva tornare a casa?

Romano era figlio di un consigliere del Partito Democratico assai conosciuto a Isola Liri. E’ descritto come un ragazzo riservato, introverso ma con tanti progetti, tutti ancora da realizzare. Dolore e vicinanza alla famiglia è stato espresso dal sindaco di Isola Liri Vincenzo Quadrini. La famiglia, appresa la notizia, ha raggiunto immediatamente Barcellona.

Redazione Madrid