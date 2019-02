(ANSA) – ROMA, 2 FEB – E’ cominciata male per gli azzurri la seconda giornata della sfida fra India e Italia valida per l’accesso alla fase finale della Coppa Davis di tennis. La coppia italiana, formata da Matteo Berrettini e Simone Bolelli è stata infatti sconfitta da quella indiana di Rohan Bopanna e Divij Sharan, e quindi il risultato dopo le prime tre partite vede l’Italia in vantaggio per 2-1. Il doppio indiano ha battuto gli azzurri con il punteggio di 4-6 6-3 6-4 e ha riacceso le speranze dell’India. Che ora affida agli ultimi due singolari il tentativo di rimonta, dopo che l’Italia di Corrado Barazzutti aveva chiuso in vantaggio per 2-0 la prima giornata grazie al successo di Andreas Seppi, che nel singolare d’apertura ha battuto per 6-4 6-2 Ramkumar Ramanathan, e Matteo Berrettini, esordiente con la maglia azzurra, che nel secondo match ha sconfitto per 6-4 6-3 il numero uno indiano Prajnesh Gunneswaran. Oggi in programma gli ultimi due singolari, con la sfida la sfida tra i numeri uno dei rispettivi team, Gunneswaran e Seppi, ed eventualmente in chiusura quella tra i numeri due, Ramanathan e Berrettini. (ANSA).