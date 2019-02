(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Denver vince convince e torna in testa alla classifica della Western Conference in Nba. Nel turno di questa notte si sono giocate 5 partite, e il dato saliente è proprio quello dei Nuggets che hanno sconfitto una delle formazioni più in forma del momento, gli Houston Rockets di James Harden, e si sono insediati al vertice della classifica, scalzando di fatto momentaneamente i Golden State Warriors. A Houston non è bastata la solita prestazione super di Harden, che ha firmato 30 punti, cui ha fatto da contraltare uno straordinario Nikola Jokic, autore di 31 punti e 13 rimbalzi. Vittoria esterna di Oklahoma contro i Miami Heat con il punteggio di 118-102, e ben 43 punti con il sigillo di Paul George; i Thunder continuano a salire e ora sono terzi, e soffiano sul collo dei Warriors. Mentre Miami trema in chiave playoff. Nelle altre sfide, gli Hornets hanno avuto la meglio sui Grizzlies per 100-92, trascinati da Kemba Walker, 23 punti per lui. Con questo successo fanno un passo avanti in classifica per la conquista di un posto per i playoff. Utah Jazz ha battuto 128-112 Atlanta, infine ennesimo ko per i Knicks, ultimi in classifica, battuti stavolta in casa dai Celtics 113-99.(ANSA).