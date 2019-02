(ANSA) – ROMA, 02 FEB – Sfida super tra Rickie Fowler e Justin Thomas nel Waste Management Phoenix Open di golf. In Arizona, nel torneo del PGA Tour, i due americani stanno dando vita a una sfida nella sfida. Con Fowler che a metà gara con 129 (-13) ha guadagnato il comando solitario della classifica con un colpo di vantaggio su Thomas (2/o con 130, -12). Tra i favoriti della vigilia, entrambi devono guardarsi le spalle dal connazionale Trey Mullinax e dal sudafricano Branden Grace (3/i con 131, -11). Sul percorso del TPC Scottslade, vestito a festa per l’occasione, Gary Woodland (campione in carica) e Jon Rahm sono 11/i (135, -7) a 6 lunghezze dal leader. Eliminazioni eccellenti per Phil Mickelson (record di 500 tagli superati da rimandare) e Tony Finau. (ANSA).