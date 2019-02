(ANSA) – ROMA, 02 FEB – Il trionfo nel Masters Tournament ha permesso a Patrick Reed di diventare membro onorario dell’European Tour. Il 28enne di San Antonio (Texas) è il 55/o giocatore (dal 1978 a oggi) di sempre a ricevere l’ambito riconoscimento, il 4/o nella storia degli Stati Uniti. Prima di lui c’erano riusciti solamente Jack Nicklaus, Arnold Palmer e Tom Watson. “Unirmi a campioni del genere – le dichiarazioni dello statunitense – è per me un onore immenso. Non ci sono parole per descrivere la mia felicità”. La nomina di Reed arriva dopo quella, dello scorso dicembre, di Francesco Molinari. Che per la vittoria show nell’Open Championship a Carnoustie (Scozia) era entrato nell’élite dell’European Tour. “La magistrale prestazione nel Masters Tournament – le parole di Keith Pelley, CEO del massimo circuito continentale – è stata una dimostrazione di carattere e forza. Patrick è un grande player e merita questo premio”. (ANSA).