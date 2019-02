(ANSA) – Maribor (Slovenia), 2 feb – La statunitense Mikaela Shiffrin in 50.05 guida la prima manche dello slalom speciale di cdm di Maribor, ultima gara prima dei Mondiali di Aare. Seconda la slovacca Petra Vlhova in 51.05 e terza la svedese Anna Swenn Larsson in 51.14. Per l’Italia, dopo la prova delle prime trenta atlete al via, ci sono la trentina Chiara Costazza al momento 10/a in 52.52 e la valtellinese Irene Curtoni 22/a in 53.94. A Maribor ci sono 10 gradi sopra lo zero per un improvviso innalzamento della temperatura. Il fondo della facile pista Pohorje e’ stato così abbondantemente trattato con sale per compattarlo, ma vengono penalizzate le atlete con il pettorale piu’ alto. Seconda manche alle ore 13.