(ANSA) – TREVISO, 2 FEB – Un vagone di un treno merci che viaggiava in direzione Vicenza è deragliato scontrandosi stamane a Castelfranco con un secondo convoglio che viaggiava in direzione Treviso. Nell’urto non vi è stato nessun ferito. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, i Carabinieri, la Polizia ferroviaria e il personale delle Ferrovie. La linea ferroviaria Vicenza-Trevioso è bloccata e sono stati predisposti dei bus sostitutivi per il trasporto passeggeri.