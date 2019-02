(ANSA) – ROMA, 2 FEB – “Una bella vittoria di squadra”, per Andreas Seppi protagonista della nazionale di tennis che ha battuto 3-1 l’India e si è qualificata per le finali di Coppa Davis, questa è stata la trasferta di Calcutta. Seppi ha vinto i due suoi singolari conquistando altrettanti punti che, uniti al punto segnato dal debuttante Matteo Berrettini nel singolare di ieri, hanno consentito all’Italia di qualificarsi per l’appuntamento di novembre. “Ma è stata una vittoria di tutta la squadra e dell’impegno di tutti” sottolinea l’altoatesino. Molto soddisfatto il capitano Corrado Barazzutti. “Seppi ha disputato un match impeccabile, da grande giocatore. Alla fine i valori sono emersi: eravamo superiori come squadra e l’abbiamo confermato sul campo. Oltre a un veterano come Seppi che ha dato risposte importanti su quello che è ancora il suo grado di competitività e affidabilità, dobbiamo fare i complimenti a Berrettini per come ha saputo esordire in Davis: Matteo sarà un protagonista anche in futuro”.