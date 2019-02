(ANSA) – GENOVA, 2 FEB – Un labrador è stato salvato e rianimato dai vigili del fuoco a La Spezia dopo essere rimasto intrappolato nell’incendio della casa dei suoi padroni, nella zona di Carozzo. I vigili del fuoco della Spezia ieri sera sono intervenuti per spegnere un rogo che aveva interessato parte di un’abitazione, ma per fortuna le persone che vi abitano sono riuscite a uscire autonomamente. Il cane di casa, Ettore, però era rimasto all’interno dell’edificio. I pompieri hanno perlustrato la casa invasa dal fumo e hanno trovato il labrador privo di sensi in camera da letto. Sono riusciti a trarlo in salvo all’esterno, somministrandogli poi aria pulita con gli stessi respiratori utilizzati dai pompieri e poi ossigeno grazie al supporto dell’ambulanza arrivata sul posto. Dopo qualche minuto di apprensione Ettore si è ripreso, tra la gioia dei padroni e dei soccorritori.