(ANSA) – FIUMICINO, 2 FEB – Il cadavere di una donna, dell’apparente età di 35-40 anni, è stato trovato all’alba ore del mattino nel canale navigabile di Fiumicino, all’altezza di via Torre Clementina e non lontano dal ponte 2 Giugno, probabilmente trasportato dalla corrente del Tevere verso la foce minore. La segnalazione alla sala operativa della Capitaneria di Roma della presenza del corpo è arrivata intorno alle 8 da un passante e da alcuni pescatori. Il cadavere si trovava in acqua tra un peschereccio e la banchina. È stato recuperato e trasferito sulla banchina dai sommozzatori dei vigili del fuoco in collaborazione con i militari della capitaneria di porto di Roma Fiumicino. Secondo le prime sommarie informazioni, la donna sarebbe priva di documenti e vestita ma senza scarpe.