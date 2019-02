(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Si è invaghita di un giovane prelato e da giorni lo perseguitava tanto da aver ricevuto un provvedimento di allontanamento dal territorio di Fondi, in provincia di Latina, ma stamani si è ripresenta nella chiesa di San Pietro Apostolo in piazza Duomo, e non riuscendo a vedere il sacerdote, ha interrotto la funzione religiosa cominciando a minacciare ed infastidire i fedeli presenti. Il parroco ed alcuni fedeli hanno chiesto l’intervento della polizia poichè la donna, dopo aver interrotto la funzione religiosa, è salita sull’altare e ha iniziato a leggere le letture senza essere stata autorizzata, poi ha cominciato ad urlare contro i fedeli. Gli agenti del commissariato di Fondi hanno bloccato la donna, di 48 anni e residente a Formia, denunciandola in stato di libertà per inottemperanza al foglio di via obbligatorio e interruzione di servizio religioso.