(ANSA) – ROMA, 2 FEB – “Le Regioni favoriscono le solite lobby. Adesso pure sui navigator fanno casino…”. Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in una diretta Facebook da Pescara. “Voglio dialogare con gli assessori regionali ma il reddito di cittadinanza deve andare avanti. Non si può bloccare perché il De Luca della situazione lo vuole fermare perché convinto che avvantaggi il movimento. Il reddito di cittadinanza avvantaggia le persone in difficoltà. Abbiano il coraggio di mettersi contro, a questo punto”, aggiunge.