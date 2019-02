(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Tensione e scontri a Parigi fra gilet gialli e la Polizia: i disordini si sono verificati nei pressi di Place del Rapublique. Alcuni monopattino elettrici e un cassonetto sono stati dati alle fiamme mentre sono stati lanciati anche lacrimogeni. Almeno una persona appare ferita, e viene soccorsa a terra in attesa dell’ambulanza. Intanto il ministero dell’Interno francese ha annunciato che sono 17.400 le persone a prendere parte alle manifestazioni in corso in tutta la Francia. Precedentemente altre fonti avevano indicato la presenza di 13.800 manifestanti a Parigi.