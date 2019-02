(ANSA) – BOLOGNA, 2 FEB – A San Siro contro l’Inter, anche se sembra un paradosso, “dipende molto da noi”, da come il Bologna scenderà in campo. Dal “coraggio” che ci metterà. A leggere così la gara del ‘Meazza’, è Sinisa Mihajlovc alla sua prima col Bologna dopo l’esonero di Pippo Inzaghi. “L’Inter – spiega nella conferenza stampa della vigilia – ha perso le ultime due gare. Ho giocato su quel campo, ho allenato: conosco il pubblico e so che al primo passaggio sbagliato fischieranno. Dipende molto da noi, dal coraggio di fare le cose che abbiamo provato”. Magari, argomenta il tecnico serbo, “è assurdo dirlo ma io la vedo così: andiamo là e cerchiamo di fare bene le cose che abbiamo provato. Diciamo che è un investimento per il futuro: al di là di come va il risultato voglio vedere la prestazione. Farò di tutto per far sì che i giocatori diano il massimo: dobbiamo avere più coraggio, più fiducia. Ho detto che con me gioca chi ha coraggio io li lascio liberi, di fare tutto quello che dico io”.