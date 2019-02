(ANSA) – EMPOLI (FIRENZE), 2 FEB – Ancora ingenuità, disattenzioni, rammarico. L’Empoli riprende in mano una gara che sembrava persa e lo fa grazie a Ciccio Caputo, bomber salito a 11 reti alla sua prima vera stagione in Serie A. “Abbiamo fatto una grande partita – dice Caputo – purtroppo in questo periodo paghiamo a caro prezzo ogni disattenzione. C’è l’amaro in bocca. Siamo stati bravi a reagire, alla fine potevamo anche vincerla. Per come si era messa va bene così, prendiamo le cose positive e andiamo avanti. Il 2-0 ci ha fatto male, abbiamo avuto la fortuna di reagire subito, il gol allo scadere ci ha dato la forza di ripartire subito e nel secondo tempo abbiamo pareggiato. Ci manca la vittoria, ce la stiamo mettendo tutta, dobbiamo solo continuare a lavorare e sicuramente arriverà”.