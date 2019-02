(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Il Borussia Dortmund pareggia 1-1 a Francoforte, ma il Bayern non ne approfitta, anzi, uscendo sconfitto 3-1 dal campo del Bayer Leverkusen scivola a -7 dalla capolista nella 20/a giornata di Bundesliga. La squadra di Niko Kovac interrompe così la lunga striscia di vittorie che l’aveva portata a risalire la classifica in una stagione che non la vede dominare come capitava da anni, colpita e affondata dalle reti nella ripresa di Balley, Volland e Alario dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio grazie a Goretzka.