(ANSA) – DUBLINO, 2 FEB – Irlanda-Inghilterra 20-32 (10-17) in una partita del primo turno del 6 Nazioni, giocata a Dublino. Per gli irlandesi 10 punti di Sexton (2 calci piazzati e 2 trasformazioni) e mete di Healy e Cooney; per gli inglesi 12 punti di Farrell (3 trasformazioni e 2 calci piazzati), 2 mete di Sade e una a testa per May e Daly. Questa la classifica del 6 Nazioni dopo la prima giornata: Scozia e Inghilterra 5; Galles 4; Francia 1; Irlanda e Italia 0. Il prossimo turno: 9 febbraio Scozia-Irlanda, Italia-Galles (ore 17.45); 10 febbraio Inghilterra-Francia.