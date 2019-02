(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Novanta minuti di spettacolo al Camp Nou, dove Barcellona e Valencia hanno pareggiato per 2-2 davanti a 78.789 spettatori. La squadra di casa sotto di due gol al 32′, per le marcature di Gameiro su assist di Rodrigo, al 23′ e raddoppio nove minuti dopo di Parejo su rigore, concesso per un fallo di Sergi Roberto su Wass. Al 39′ c’è ancora un rigore, questa volta a favore del Barça per fallo di Lato su Semedo, e trasformazione da parte di Messi. Prima dell’intervallo c’è il palo colpito da Sergi Roberto, poi nella ripresa, al 17′ st, segna ancora Messi. Il Barcellona continua ad attaccare ma Neto salva il risultato del Valencia con un paio di belle parate. Decisivo anche Ter Stegen su Rodrigo, e alla fine il pareggio è il risultato più giusto. Ora il Barcellona continua ad essere in testa alla Liga con 50 punti, mentre l’Atletico Madrid avrà la possibilità di portarsi a -3 se vincerà sul campo del Betis. Il Real Madrid, terzo a quota 39, giocherà al Bernabeu contro l’Alavès.