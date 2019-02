(ANSA) – RABAT, 2 FEB – Le pedane del “Club Les Chenes De Tir et De Loisir” hanno ospitato i 180 tiratori, 22 donne e 158 uomini, impegnati nelle prime tre serie di qualifica della gara di Trap del Gran Premio Internazionale del Marocco. La classifica provvisoria femminile è guidata dall’azzurra Silvana Maria Stanco, bronzo ai Mondiali 2018 in Corea e prima carta olimpica italiana per Tokyo 2020. Partita con un quasi perfetto 24 su 25, la Stanco ha proseguito con due 23/25 e andando a riposo con il totale di 70/75, a pari merito alla spagnola Fatima Galvez. Nel sestetto delle migliori anche Maria Lucia Palmitessa, con 68, l’olimpionica Jessica Rossi con 65 ed Alessia Iezzi con 64. Nella prova msschile il migliore italiano è finora Simone Prosperi con 73/75. Con tre piattelli di ritardo lo segue Erminio Frasca con 70, mentre rincorrono Massimo Fabbrizi, argento a Londra 2012, con 68, Mauro De Filippis con 67 e il 4 volte medagliato olimpico Giovanni Pellielo, con 64.