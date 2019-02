(ANSA) – KARLSRUHE (GERMANIA), 2 FEB – Buon esordio stagionale per Gianmarco Tamberi, che chiude al quarto posto, con la misura di 2,26, la prova di alto al meeting internazionale di Karlsruhe. La gara del marchigiano scorre senza problemi nelle prime tre misure (2,13; 2,18; 2,22), tutte superate al primo tentativo. A quota 2,26, l’azzurro incontra le prime difficoltà: l’asticella è superata alla terza prova, ma non senza qualche patema (la barra vibra a lungo, senza cadere). Tre centimetri più su colleziona due nulli, prima di scegliere di spendere l’ultima prova a disposizione a quota 2,31, complice anche il buon esito dei salti del giapponese Tobe e del cinese Wang. È la classica mossa “all-in”, che tante volte in passato, gli ha sorriso. Non in questa occasione, però. osì la gara di Tamberi (quarto nella classifica, superato, oltre che dai due asiatici, dal rappresentante delle Bahamas Donald Thomas, terzo con 2,26 al primo tentativo) si chiude un attimo dopo il record nazionale giapponese di Tobe,che alla fine vince con 2,35.