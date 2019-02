(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Esiste un piano segreto che prevede l’evacuazione da Londra della regina e altri membri della famiglia reale nell’eventualità di disordini scatenati da una Brexit con ‘no deal’. Lo scrive il Sunday Times, secondo cui il programma messo a punto è ispirato ad interventi elaborati durante la Guerra Fredda e rispolverati nelle ultime settimane. Il piano in questione sarebbe originariamente stato pensato per entrare in azione nel caso di un attacco nucleare lanciato dall’Unione Sovietica. Intanto la premier Theresa May, in un intervento sul Sunday Telegraph, si dice determinate a rispettare i tempi previsti per il divorzio di Londra dall’Ue, ma chiede anche il sostegno del leader laburista Jeremy Corbyn per il pressing presso l’Ue, affermando che la sua è una “battaglia per la Gran Bretagna”.