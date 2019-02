(ANSA) – TORINO, 3 FEB – “La bravura degli avversari, ma anche la superficialità in alcune situazioni ci sono costati due punti importanti”. Questo il bilancio di Allegri dopo il 3-3 casalingo con il Parma, terzo pareggio in campionato per la Juventus, maturato in pieno recupero per una leggerezza in difesa dei bianconeri: “Registriamo quello che non va – ha proseguito l’allenatore nel tweet post partita – ma non buttiamo gli aspetti positivi”.