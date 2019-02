(ANSA) – FOGGIA, 03 FEB – Sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare la natura di un incendio che questa mattina all’alba ha distrutto il “Bar Daniela” che si trova in via Piave a Foggia. Le fiamme si sono sprigionate all’interno del locale ed hanno provocato anche l’esplosione di un recipiente sotto pressione. I Vigili del Fuoco, dopo aver spento il rogo, hanno ispezionato il locale, senza però rilevare tracce utili a risalire alle sue cause. Il bar che si trova nel quartiere Ferrovia è stato più volte controllato dalle Forze dell’Ordine e chiuso in due circostanze, nel 2017, perché abituale ritrovo di pregiudicati giudicati pericolosi e per aver il titolare, un cittadino di origine albanese con a carico svariati precedenti per droga, assunto dei dipendenti “in nero”. Un valido aiuto alle indagini potrà giungere dalla visione delle telecamere di sicurezza della zona. Al momento non si esclude l’origine dolosa ma il movente legato al racket delle estorsioni è ritenuto improbabile.