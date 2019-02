(ANSA) – CITTA’ DEL VATICANO, 03 FEB – “Con grande preoccupazione seguo la crisi umanitaria nello Yemen. La popolazione è stremata dal lungo conflitto e molti bambini soffrono la fame: il loro grido e quello loro genitori sale al cospetto di Dio. Faccio appello alle parti interessate e alla Comunità internazionale per favorire con urgenza il rispetto degli accordi, assicurare il cibo e lavorare per il bene della popolazione. Invito tutti a pregare per i nostri fratelli dello Yemen”. E’ l’appello lanciato da papa Francesco all’Angelus. Dopo queste parole il Papa ha incoraggiato la piazza a pregare l’Ave Maria per lo Yemen. “Preghiamo forte – ha esortato – perché sono dei bambini che hanno fame, hanno sete, non hanno medicine, sono in pericolo di morte. Portiamo con noi questo pensiero a casa”.