(ANSA) – CAGLIARI, 3 FEB – “L’Atalanta è il peggior avversario che potrebbe capitarci in questo momento, sia per il valore della squadra di Gasperini, sia per il grande momento di forma che sta attraversando”. Così l’allenatore del Cagliari, Rolando Maran, alla vigilia del posticipo del lunedì alla Sardegna Arena (ore 21).”Ma dobbiamo trasformare quest’occasione in un’opportunità – aggiunge – mettere in campo l’energia portata dai nuovi. Dobbiamo dare delle risposte, voglio rivedere il mio Cagliari, quello che quest’anno ha giocato gran parte delle partite a viso aperto anche contro le squadre di alto rango”. Dei nuovi acquisti, non ci saranno l’ex Chievo Cacciatore e l’uruguaiano Oliva. Convocati, invece, Thereau, Despodov e Leverbe. Barella è squalificato.