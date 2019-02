(ANSA) – BERGAMO, 03 FEB – “Ilicic ci sarà, bisogna vedere se dall’inizio oppure no”. Alla vigilia del Monday Night di campionato a Cagliari, Gian Piero Gasperini necessita della rifinitura pomeridiana per sapere se dover adottare alternative: “Lo valutiamo dopo pranzo provandolo col gruppo, fino a ieri si è allenato a parte”, precisa l’allenatore dell’Atalanta, riferendosi ai fastidi all’anca sinistra che lo hanno costretto a cambiare lo sloveno con Pasalic nel primo tempo di mercoledì nel quarto di Coppa Italia con la Juventus. “Non è che al suo posto abbiamo chissà quali soluzioni – spiega Gasperini -. O Barrow o Pasalic, ma mi dispiacerebbe far cambiare posizione al Papu Gomez, visto che tra le linee sta facendo benissimo. In attacco siamo bloccati: c’è anche Kulusevski, ma non è certo una punta”.