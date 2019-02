(ANSA) – BOLZANO, 3 FEB – Ha riaperto poco prima delle 14 anche l’ultimo tratto della statale 12 del Brennero, quello tra colle Isarco e il valico di confine. Era rimasto chiuso da ieri per le forti nevicate degli ultimi due giorni, sommandosi a quello dell’analogo tratto dell’autostrada. Per l’A22 intanto resta traffico intenso dall’inizio della mattina in direzione nord tra Chiusa e Vipiteno, dove dalla fine della mattina si stanno formando delle code proprio per l’elevato numero di mezzi in transito. (ANSA).