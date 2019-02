(ANSA) – ROMA, 03 FEB – Show e successo per Dustin Johnson che con 261 (68 61 65 67, -19) colpi trionfa nel Saudi International di golf. Sesta vittoria in carriera sull’European Tour per l’ex numero 1 del mondo, tornato a giocare su livelli super. L’americano ha superato la concorrenza del cinese Haotong Li (2/o con 263, -17) e del britannico Tom Lewis (3/o con 264, -16). A King Economic City piazzamento all’interno della Top 10 per Ian Poulter e Bryson DeChambeau, entrambi 6/i (269, -11). Sul percorso del Royal Greens G&CC bel finale di Renato Paratore, 18/o (272, -8). Il capitolino, il migliore tra gli azzurri in gara, ha preceduto in classifica Nino Bertasio (30/o con 275, -5). E ancora: Edoardo Molinari e Andrea Pavan, entrambi 34/i (276, -4). Con Lorenzo Gagli 44/o (278, -2). (ANSA).