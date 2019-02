(ANSA) – ROMA, 3 FEB – L’Udinese pericolante frena gli entusiasmi della Fiorentina reduce dal 7-1 alla Roma in Coppa, costringendo i viola sull’1-1. Stesso risultato nell’unica altra partita giocata alle 15, Genoa-Sassuolo. Alla Dacia Arena, sono gli uomini di Nicola a portarsi in vantaggio nel secondo tempo con Styger Larsen e dieci minuti dopo ha pareggiato i conti Edimilson con un bel tiro da fuori area. Fiorentina sale a 31 punti, l’Udinese a 18. Un punto dietro ai viola c’è il Sassuolo, che era andato in vantaggio a Marassi con Djuricic al 28′ ed è poi stato raggiunto al 41′ da Sanabria, al secondo centro consecutivo.