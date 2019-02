(ANSA) – MILANO, 3 FEB – ”Le voci su Conte? C’è tanto gossip, i giornalisti si divertono a tirare fuori notizie senza basi certe. Spalletti ha detto cose sagge, condivido in pieno il suo pensiero. E non so come si possa criticare un allenatore terzo in classifica”. L’amministratore delegato dell’Inter, Giuseppe Marotta, commenta così le voci su Antonio Conte, intervenendo ai microfoni di Sky. ”Siamo usciti in Coppa Italia ma solo ai rigori. Non sempre dobbiamo essere messi sul patibolo. Perisic e Nainggolan titolari? Sono felice, se Spalletti ha deciso di metterli in campo significa che sono all’altezza di questa partita. Ivan ha avuto un po’ di mal di pancia ma non c’era nulla da nascondere, ora dimostrerà coi fatti di essere all’altezza dell’Inter”, le parole di Marotta.