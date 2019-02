(ANSA) – BOLOGNA, 3 FEB – Nel primo pomeriggio di oggi i tecnici del Soccorso Alpino sono intervenuti sul versante cornigliese del Passo del Silara (Parma), in località Madone, per una persona ferita. L’uomo, un settantaseienne residente in provincia di Parma, era andato a piedi attraverso una carraia chiusa per la neve in un terreno di sua proprietà per tagliare un albero. Durante le operazioni di taglio, la pianta è caduta e lo ha travolto, facendolo rimanere intrappolato, tra l’albero e una coltre di neve. Il sindaco del Comune di Corniglio (Parma), che era casualmente sul posto per una passeggiata, ha notato l’uomo e ha lanciato l’allarme. Sul posto la centrale del 118 ha immediatamente inviato una squadra del Soccorso Alpino, l’ambulanza di Langhirano e i carabinieri. Il settantaseienne, con forti dolori a schiena, arti inferiori e in stato di ipotermia, è stato immobilizzato e caricato a bordo di un mezzo del Soccorso Alpino. È ricoverato all’Ospedale Maggiore di Parma in gravi condizioni.