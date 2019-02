(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Rientrata a Roma dalla Scozia all’indomani della sconfitta 33-20 nel turno inaugurale del Sei Nazioni 2019, la nazionale di rugby ha già cominciato la preparazione per la sfida col Galles di sabato prossimo all’ Olimpico. Un avvio soft, con massaggi, riposo e un check-medico per valutare eventuali indisponibilità e percorsi di recupero, mentre si sono uniti al gruppo il mediano di mischia della Benetton Edoardo Gori ed il tallonatore delle Zebre Oliviero Fabiani, portando a 34 i convocati dal CT Conor O’Shea per la sfida ai Dragoni. Il programma settimanale vedrà gli azzurri allenarsi al “Giulio Onesti” di Roma lunedì, martedì e giovedì – giorno in cui O’Shea annuncerà la formazione – mentre il captain’s Run all’Olimpico è in programma venerdì mattina. Il Galles guidato da Warren Gatland, terza forza del ranking mondiale, venerdì scorso ha vinto in rimonta sulla Francia a Parigi.