(ANSA) – GENOVA, 3 FEB – Un pareggio che soddisfa Cesare Prandelli quello andato in scena al Ferraris tra Genoa e Sassuolo. “Abbiamo avuto qualche difficoltà ma è normale quando hai un nuovo sistema di gioco provato per poco tempo – ha spiegato il tecnico rossoblù – e quando di fronte hai una delle migliori squadre in Italia quando si tratta di palleggiare e sa costruire molto bene dal basso. Il punto preso è importante”. Tra le novità gli esordi di Radovanovic, Lerager e la prima di Sanabria a Marassi. “Lerager ha attitudine nell’accorciare e si è inserito bene. Radovanovic l’abbiamo scelto per le sue caratteristiche. Entrambi sono arrivati da pochi giorni e anche gli altri giocatori devono capire le coro caratteristiche. Sanabria? Sappiamo che in area è un giocatore molto interessante, ora dobbiamo cercare di coinvolgerlo molto di più anche nella manovra perché può far giocare bene la squadra”.