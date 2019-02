(ANSAmed) – BELGRADO, 3 FEB – In larga parte dei Balcani permane l’emergenza per il pericolo di acqua alta, inondazioni e frane conseguenza delle piogge insistenti e del repentino scioglimento della grande quantità di neve caduta a fine gennaio. Le situazioni più critiche sono segnalate oggi in Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro e Serbia, con lo straripamento di fiumi e torrenti che hanno reso necessario evacuare gli abitanti di villaggi rimasti isolati. Violenti temporali e venti fortissimi hanno flagellato nelle ultime ore in particolare l’Istria, con molti quartieri di Pola andati sott’acqua. Numerose le strade interrotte nei Paesi colpiti dal maltempo, e dove si registrano temperature insolitamente alte per questo periodo dell’anno, anche superiori ai 17 gradi.