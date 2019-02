(ANSA) – BOLOGNA, 3 FEB – Con la mini rassegna ‘Luoghi immaginari nella Milano di Fabio Vacchi’, l’Orchestra Verdi rende omaggio a Fabio Vacchi, da cinque anni compositore in residence del complesso fondato 25 anni da Vladimir Delman. Si tratta di due appuntamenti cameristici, il 5 e 7 febbraio al M.A.C – sede dell’Orchestra – e di due sinfonici, l’8 e 10 all’Auditorium di Milano. Protagonista dei concerti in Auditorium sarà il suo Concerto per violino, un brano del 2016 commissionato dal Teatro Petruzzelli di Bari dove venne eseguito per la prima volta. Lo scorso anno il compositore bolognese ne approntò una nuova versione ‘Natura naturans’ che ha debuttato alla Carnegie Hall di New York e che viene ora presentata per la prima volta in Italia. Fabio Vacchi ha voluto dedicare la composizione a Livia Pomodoro, ex magistrato, oggi presidente dell’Accademia di Brera. Ne saranno interpreti il violinista Domenico Nordio e la bacchetta di Carlo Boccadoro. “Ho lavorato a questa seconda versione riveduta – ha spiegato Vacchi – mentre ero immerso nella natura. Le aggiunte, i tagli e le modifiche sono nati dall’esigenza di affrontare l’attuale dicotomia nella società, l’alternativa tra rispetto della natura e reato contro la natura: scelte ambientaliste, animaliste, umanistiche che nell’arte e nella musica tendono al rispetto della nostra natura”. Il programma sarà completato con musiche di Felix Mendelssohn. I concerti al Mac, luogo più raccolto, ideale per l’ascolto della musica da camera, proporranno 11 brani composti nell’arco di vent’anni. L’Ensemble da Camera de laVerdi proporrà cinque brani tratti da “Luoghi immaginari”, tra i quali il più celebre è “Dai Calanchi di Sabbiuno”, composto nel ’95 in occasione dei cinquant’anni della Resistenza, per ricordare i cento partigiani fucilati sulle colline bolognesi. Al Mac verrà eseguita la versione da camera del brano che nelle sue tre versioni (per quattro strumenti, per media e per grande orchestra, quest’ultima commissionata da Claudio Abbado) è ancora oggi tra i più eseguiti al mondo.(ANSA).