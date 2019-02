(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Patrik Schick assieme a Zaniolo e Florenzi alla spalle di Dzeko. L’attaccante ceco rappresenta la novità di Eusebio Di Francesco per la sfida di campionato col Milan che arriva a quattro giorni dalla disfatta per 7-1 in Coppa Italia con la Fiorentina. Nel 4-2-3-1 della Roma torna dal primo minuto in regia il capitano, Daniele De Rossi, al fianco di Lorenzo Pellegrini mentre in difesa davanti a Olsen agiranno Karsdorp, Manolas, Fazio e Kolarov. Nel Milan l’attacco sarà sulle spalle di Piatek, con Suso e Calhanoglu ai fianchi. A centrocampo Gattuso punta poi ancora su Kessié, Bakayoko e Paquetà. La linea difensiva sarà composta da Calabria, Musacchio, l’ex Romagnoli e Rodriguez, con Donnarumma tra i pali.