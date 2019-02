(ANSA) – ROMA, 3 FEB – L’Atletico Madrid perde 1-0 a Siviglia in casa del Betis in un incontro della 22/a giornata di Liga e manca così l’occasione di rosicchiare qualche punto alla capolista Barcellona fermata ieri sul 2-2 dal Valencia. I padroni di casa hanno fatto bottino pieno grazie ad un rigore trasformato da Canales al 20′ della ripresa, interrompendo così la serie di vittorie consecutive della squadra di Simeone e salendo al sesto posto in classifica, con gli stessi punti del Getafe. Stasera scende in campo il Real Madrid, che ospita l’Alaves al Bernabeu. Vincendo, le merengues si porterebbero a meno due dai cugini.