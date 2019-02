(ANSA) – BOLZANO, 3 FEB – Due valanghe sono scese nel pomeriggio in Alto Adige, entrambe senza coinvolgere persone. Una di queste è arrivata sulla pista Dantercepies, a Selva di Val Gardena. Immediato l’intervento dei soccorsi, per verificare che non ci fossero persone coinvolte. Hanno lavorato in 50, tra soccorso alpino, Pelikan2, Aiut Alpin, volontari vigili del fuoco di Selva e cani da ricerca. Era rimasto sepolto solo un cannone da innevamento. Un’altra massa di neve è scesa al Forcelles di Colfosco, fuori dalle piste.