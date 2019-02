(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Sconfitta casalinga per l’Inter battuta 1-0 dal Bologna in uno dei posticipi della 22/a giornata del campionato di serie A. Al fischio finale, bordate di fischi per i nerazzurri. Alla seconda sconfitta consecutiva in campionato e dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, la squadra e Spalletti sono ancora all’angolo. A decidere la partita, la prima con Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù una rete di testa di Santander. L’Inter è ferma a 40 punti in classifica, mentre il Bologna, sempre terz’ultimo, sale a quota 17, a -1 dalla zona salvezza.