(ANSA) – FIRENZE, 3 FEB – Circa 2.000 persone hanno partecipato nel pomeriggio a Firenze alla Camminata interreligiosa organizzata dal Comune insieme alle 22 confessioni presenti in città nell’ambito della settimana mondiale per l’armonia religiosa indetta dall’Onu. E’ la prima volta che questo evento viene organizzato a Firenze. “L’idea è nata qualche mese fa e come tutte le idee belle che nascono dal cuore è cresciuta per strada fino ad arrivare alla giornata di oggi”, ha detto il sindaco Dario Nardella intervenuto alla chiusura dell’iniziativa in piazza della Signoria. “E’ la prima volta – aggiunge – che così tante comunità si ritrovano insieme per fare un cammino, è un mattone che noi mettiamo alla casa comune che è la nostra comunità. Firenze è un simbolo universale di dialogo, pace e accoglienza che parla a tutto il mondo. Vorrei che questo cammino possa essere riproposto ogni anno coinvolgendo persone da tutta la regione e un domani speriamo da tutta Italia”. La camminata è partita dall’abbazia di San Miniato al Monte, luogo caro a Giorgio La Pira e si è snodata per le vie della città fino a Palazzo Vecchio passando dai luoghi dei vari culti. Tappe alla chiesa Luterana, alla Sinagoga, in piazza dei Ciompi luogo simbolicamente riconducibile alla comunità islamica, alla Badia Fiorentina. Nello spirito del dialogo ci sono state testimonianze a ogni sosta: Giovani Musulmani, Buddisti, esponenti della Universal Peace Federation e della Christian Science, Ebrei, Induisti, Nativi Americani e Evangelici. In piazza Signoria la Chiesa Cattolica.(ANSA).