(ANSA) – ROMA, 03 FEB – La violenta rissa all’interno del locale, i vetri rotti, le urla, il fuggi-fuggi generale e poi, poco dopo, gli spari in strada che feriscono il nuotatore ventenne Manuel Mateo Bortuzzo ricoverato in ospedale in gravi condizioni. A una settimana esatta dall’investimento di due buttafuori all’esterno della storica discoteca Qube, travolti da un’auto con a bordo due ragazzi respinti all’ingresso perché ubriachi, si torna a parlare di movida violenta nella Capitale. Tra le ipotesi investigative, infatti, c’è quella di un ferimento legato a uno scambio di persona. Tra i residenti del quartiere c’è chi confessa che le liti notturne sono frequenti. “Qui ci sono spesso risse e schiamazzi nel week end” lamentano diversi abitanti.