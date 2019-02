(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Prima del fischio d’inizio la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi, tifoso ucciso trent’anni fa prima di un Milan-Roma, poi la dura contestazione nei confronti della squadra allenata da Di Francesco. Questa la protesta della Curva Sud dell’Olimpico, settore occupato dallo zoccolo duro della tifoseria giallorossa, in seguito al ko della Roma per 7-1 in Coppa Italia con la Fiorentina. Al 15′ del primo tempo metà della curva è stata abbandonata dagli ultras. I tifosi hanno abbandonato la curva Sud dopo aver esposto lo striscione “Oggi solo Antonio dobbiamo onorare…a voi non vi vogliamo neanche guardare”. Nella parte bassa del settore lasciato vuoto è rimasta la scritta “Portate rispetto”.