(ANSA) – MILANO, 3 FEB – Sinisa Mihajlovic bagna l’esordio sulla panchina del Bologna con una vittoria. ”Abbiamo fatto bene, ai ragazzi ho detto che il risultato non mi interessava. Ma sono contento, non potevamo partire al meglio. Ci serviva una vittoria di prestigio ed è arrivata oggi, meglio non poteva capitare. Ma siamo solo all’inizio del lavoro”. Mbaye, invece, minimizza l’episodio dei buu dei tifosi nerazzurri: ”Con Perisic non è successo niente, pensava che avessi preso la palla con la mano ma ci siamo chiariti subito. Gli ululati? Non ho sentito nulla, ero concentrato sulla gara”.